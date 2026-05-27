俳優の木村佳乃さん、フィギュアスケート女子、2010年バンクーバー五輪・銀メダリストの浅田真央さんが「アルソア」ブランドリニューアル＆新製品発表会に登場しました。 【写真を見る】【 木村佳乃 】 「娘からもらった花が枯れそうで…」サプライズのバラに大喜び自宅での「梅」栽培エピソードも披露化粧品・健康食品等の研究開発・製造・販売を行う、株式会社アルソア慧央グループは、創立55周年に先駆けて「Syn-Life