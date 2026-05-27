国賓として来日したフィリピンのフェルディナンド・マルコス大統領夫妻の歓迎行事が２７日午前、皇居・宮殿で行われた。天皇、皇后両陛下や秋篠宮ご夫妻が出席され、高市首相や閣僚らも参列した。フィリピンの国賓来日は、２０１５年のベニグノ・アキノ大統領（当時）以来、１１年ぶり。大統領夫妻は午前９時２０分頃、車で宮殿に到着し、両陛下と笑顔で握手を交わした。続いて、大統領は宮殿・東庭で陸上自衛隊の儀仗（ぎじょ