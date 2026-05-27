政府のインテリジェンス機能の強化に向けて、「国家情報会議」を創設する法律が参議院・本会議で、さきほど可決・成立しました。「国家情報会議」は総理大臣を議長に、政府の意思決定を支える情報収集・分析の司令塔の役割を担い、事務局として「国家情報局」が新設されます。国家情報会議設置法は参議院の本会議で採決がおこなわれ、与党や国民民主党、公明党など一部の野党の賛成多数で可決、成立しました。また、野党側が主張し