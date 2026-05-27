◇ア・リーグホワイトソックス3―5ツインズ（2026年5月26日シカゴ）ホワイトソックスの村上宗隆内野手（26）が26日（日本時間27日）、ツインズ戦に「2番・一塁」で先発出場し、0―2の8回第4打席で2戦連発となる右越え19号2ランをマークした。試合は延長11回の末に3―5で敗れた。これで5月までに19本塁打は、新人が放った本塁打記録で、87年マーク・マグワイア（アスレチックス）、19年ピート・アロンソ（メッツ）に並ん