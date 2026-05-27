警視庁は東京都内の繁華街で違法なスカウト行為や客引きの一斉取り締まりを行い、男6人を逮捕しました。東京都迷惑防止条例違反の疑いで現行犯逮捕されたのは、池田晃弥容疑者（23）ら6人です。6人はおととい、東京の池袋や歌舞伎町などで通行人の女性に、「夜の仕事はやったことないの」などと執拗に声をかけ、違法にスカウトや客引きを行った疑いがもたれています。6人のうち3人は容疑を否認していて、池田容疑者は「ナンパした