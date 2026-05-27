「ドジャース１５−６ロッキーズ」（２６日、ロサンゼルス）ドジャースの大谷翔平投手が四回１死二、三塁での第３打席で右手に死球を受けた。本拠地は騒然となった。その後、五回に巡ってきた第４打席で代打・ラッシングがコールされ途中交代となった。左腕・フリーランドとの対戦。初球、アウトローへ逃げるカーブを冷静に見極めた。２球目、甘く入った変化球にスイングをかけるもファウル。３球目のカットボールを強引に引