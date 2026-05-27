ハンバーガーショップ「ゼッテリア」はこのほど、「アジアンバーガーフェア」を開催。5月27日より、「アジアンガーリックシュリンプビーフバーガー」など新商品3品を期間限定で販売する。ゼッテリア「アジアンガーリックシュリンプビーフバーガー」(590円)「アジアンバーガーフェア」では、初夏にぴったりな、アジアンテイストのハンバーガーが登場。まずは、「アジアンガーリックシュリンプビーフバーガー」(590円)。ビーフ100%の