お笑いコンビ「アンガールズ」山根良顕が２７日、自身のＳＮＳを更新。娘とのツーショットを公開した。インスタグラムに「娘と自分の５月誕生日まとめてディズニーシーに行きました！奥さんがとても良い写真撮ってくれてたありがとう」とつづり、娘を見つめて並ぶ後ろ姿の写真をアップ。「１１歳と５０歳！娘も大きくなったもんだおめでとう」と、しみじみと思いを記した。この投稿にフォロワーからは「お誕生日おめでと