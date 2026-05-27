【B-R サーティワン アイスクリーム「ドラゴンクエスト」コラボ】 開催期間：6月1日～30日 B-R サーティワン アイスクリームは、スクウェア・エニックスのRPG「ドラゴンクエスト」とのコラボレーションキャンペーンを開催する。期間は6月1日より30日まで。 「ドラクエ」とのコラボとして様々な商品が展開される。「かいしんのいちげき」をイメ