2026年５月２日に発売された『将棋世界2026年６月号』（発行＝日本将棋連盟、販売＝マイナビ出版）は、プロ棋士が厳選した2025年度のベストバウト10「熱局プレイバック」を収録しています。本稿では当記事より、一部を抜粋してお送りします。【写真】金子光徳○第73期王座戦五番勝負第５局伊藤匠vs 藤井聡太「藤井聡太を二度倒した男」現役棋士が選ぶ2025年度ベスト対局の第１位は、伊藤匠が二冠の栄誉に輝いた王座戦第５局であ