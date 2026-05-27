◆卓球アジア選手権国内選考会最終日（２７日、埼玉・所沢市民体育館）決勝トーナメントの女子準決勝で２４年パリ五輪シングルス銅メダルの早田ひなは同じ日本生命の後輩・赤江夏星に０―３で敗れた。選考会での１０月のアジア選手権（ウズベキスタン）の出場権には届かなかった。１０日閉幕の世界選手権団体戦で６大会連続の銀メダルを獲得後、この選考会で再出発を切った。２６日の第１ステージでは伊藤友杏（ゆあん、大