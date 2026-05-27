◆米大リーグホワイトソックス３―５ツインズ＝延長１１回＝（２６日、米イリノイ州シカゴ＝レートフィールド）ホワイトソックスの村上宗隆内野手が２６日（日本時間２７日）、本拠のツインズ戦に「２番・一塁」で、西田陸浮が「９番・右翼」でスタメン出場。村上が２試合連続の１９号同点２ラン。西田はデビュー２戦連続の安打と補殺をマークした。試合は延長戦の末に敗れた。０−２の８回、先頭の西田がメジャーデビュー２