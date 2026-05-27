鹿児島県内では27日夕方にかけて線状降水帯が発生するおそれがあり、気象台は土砂災害などに厳重に警戒するよう呼びかけています。 （記者）「午前9時すぎの屋久島町安房です、視界がかすむほどの雨が降っている」 停滞する前線の影響で県内は大雨となっているところがあります。 27日これまでの1時間に肝付町で90ミリ、南大隅町で85ミリなど猛烈な雨を観測し、屋久島町と肝付町のおととい25日からの総雨量は200ミリを超え平