大雨の影響でJR指宿枕崎線や空の便に乱れが出ています。 JR九州によりますと、指宿枕崎線の枕崎と五位野の間は、大雨の影響で運転を見合わせています。 また、日南線の志布志と青島の間も運転を見合わせています。 一方、こちらは現在の鹿児島空港の様子です。空の便は鹿児島と種子島を結ぶ1往復2便が悪天候のため欠航となっています。 ・ ・ ・