飲酒以外のことが原因で起こる脂肪肝をわかりやすく「新脂肪肝」と呼んでいます。なんと現代人の4人に1人がこの状態なんだそう。なぜ現代人に新脂肪肝が多いのか、また新脂肪肝になるとなぜやせないのかを肝臓の名医、栗原 毅先生に聞きました。新脂肪肝が増加している原因は現代人のライフスタイルのせい⁉日本の36の研究を対象とした解析によると、日本人の約1/4人が新脂肪肝で、さらにその割合が年々増加しているという報