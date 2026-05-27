“鉄っちゃんアナ”としても親しまれる鉄道通のフリーアナウンサー・羽川英樹さんのラジトピコラム「羽川英樹の出発進行！」。今回、羽川アナがレポートするのは、近鉄最大のジャンクション駅『大和西大寺』です。☆☆☆☆☆近鉄最大のジャンクション駅といわれる『大和西大寺』（奈良県奈良市西大寺）。ここには『大阪難波』（奈良線上り）、『近鉄奈良』（奈良線下り）、『京都』（京都線）、『橿原神宮前』（橿原線）