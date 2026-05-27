東海地方は、明日28日(木)にかけて、曇りや雨のすっきりしない天気が続くでしょう。29日(金)から6月1日(月)にかけては、晴れて厳しい暑さとなりそうです。この暑さの後は、今日27日(水)発生した台風6号の動向に注意が必要です。今日27日(水)は曇りや雨折り畳みの傘があると安心今日27日(水)、前線や低気圧に伴う雨雲が、西日本の広い範囲にかかっています。東海地方では、湿った空気が入っている影響で、三重県南部や山間部など