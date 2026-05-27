プロ野球・巨人の阿部慎之助監督が、長女に対する暴行容疑で現行犯逮捕された──。大手メディアで報じられて、ネットを駆けめぐったニュースだ。その後、「阿部容疑者は警視庁渋谷署で勾留」との報道が出たことなどから、SNSでは「交流戦前に勾留（こうりゅう）された」などと言葉遊びまで始まった。阿部さんはすでに釈放されて、監督辞任に至っている。法曹関係者によると、阿部さんは不起訴や微罪処分に終わるとの見方が強い。