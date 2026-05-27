グローグー（C）2026 Lucasfilm Ltd. 7年ぶりの劇場公開で世界中が再び「スター・ウォーズ」の熱狂に包まれている。映画『スター・ウォーズ／マンダロリアン・アンド・グローグー』（公開中）のヒットとともに、いまSNSを中心にファンの心を掴んで離さないのが、フォースを秘めた愛くるしい幼子「グローグー」だ。今回は、世界中をメロメロにしたグローグーの「かわいい名シーン5選」を紹介する。（※以下、『マン