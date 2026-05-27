30日(土)から6月1日(月)にかけて、東日本や西日本を中心に広く晴れて、厳しい暑さとなるでしょう。東北から九州では、最高気温が30℃以上の真夏日地点が急増し、北海道でもグッと暑くなりそうです。熱中症にご注意ください。6月1日(月)以降は台風の動向に注意が必要です。前半(28日〜6月3日):30日頃から真夏日地点が急増明日28日(木)は、低気圧や前線の影響で、広い範囲で雨が降るでしょう。北海道と東北の日本海側は29日(金)にか