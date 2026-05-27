ブレマンNZ中銀総裁が金融政策会合後の会見を行った 現状維持の決定について、現状維持派は需要の低迷がインフレを抑制しているとみている コアインフレは目標レンジ内 今後の政策には様々な道筋 今後の会合で政策金利が引き上げられる見通し