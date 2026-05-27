「すでに議論は尽くされており……」「皇室典範改正」の議論が大詰めを迎えている。今国会での法案成立が濃厚となる中、注目を集めているのが愛子さまの結婚問題だ。旧宮家から皇室入りする可能性のある男系男子が「お婿さん」候補に挙げられる一方で、新たな論争の“火種”にもなっているという。＊＊＊【実際の写真】まるで反復横跳びをしているよう…「眞子さん」の“猛ダッシュ”姿5月23日、自民党の「安定的な皇位継承