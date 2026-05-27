秋田朝日放送 5月７日から配布された県の得旅キャンペーンの販売が好調で、県は6月にも追加のクーポンを発行することを発表しました。 県の得旅キャンペーンは、対象の宿泊施設やプランを指定の予約サイトから予約すると、１人あたり最大１２０００円割引になります。５月７日からクーポンが配布され、およそ３週間で見込んでいた事業費に達したことから、県は予想以上の反響を受け追加でク}