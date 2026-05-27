まさに青天のへきれきである。5月25日夜、長女（18）への暴行の疑いで逮捕された読売巨人軍の阿部慎之助監督（47）。「紳士」たるべき球団を率いる監督の不祥事に関係者は大わらわ。結局辞任することになったが、事件の背景にはいかなる家庭事情があったのか。＊＊＊【実際の写真】電子タバコを手に、不安げな表情で…釈放直後の「阿部慎之助」前監督の姿タバコの箱を握りしめて……逮捕の数時間後、東京・警視庁渋谷署か