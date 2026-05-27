フィリピンのマルコス大統領夫妻を招いた歓迎行事に臨まれる天皇、皇后両陛下＝27日午前、宮殿・東庭（代表撮影）国賓として来日したフィリピンのマルコス大統領夫妻を招き、皇居・宮殿で27日、歓迎行事が催された。天皇、皇后両陛下が出迎えられ、秋篠宮ご夫妻や高市早苗首相らが参列した。国賓の接遇は、昨年3月のブラジル大統領夫妻以来。歓迎行事は東庭であり、両国の国歌が演奏され、マルコス大統領が自衛隊の儀仗隊によ