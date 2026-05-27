東京Vは27日、公式サイトを通じ、MF川村楽人（20）が運転する乗用車が神奈川県川崎市麻生区付近で車両同士の接触事故を起こしたと報告した。クラブによると、事故が起きたのは26日の午前9時頃。神奈川県川崎市麻生区付近で河村が運転する自動車が停車中、前方不注意による「クリープ現象」で車が前方へ動き出し、前方に停車していた自動二輪車と接触したという。接触した車両の運転手は腰痛等の症状があったため病院に搬送さ