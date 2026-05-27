「すみっコぐらし」のキャラクターが、春から小学校1年生となった児童とともに、安全な横断歩道の渡り方などを学びました。27日、東京・千代田区にある千代田小学校では、春に入学した新1年生50人と「すみっコぐらし」のキャラクターが参加する交通安全教室が行われました。新1年生は交通安全教室で、安全に横断歩道を渡るための、「車が来ていないかチェック」「車が止まったかチェック」「横断中も車をチェック」の3つのチェック