お笑いコンビ、すゑひろがりずの三島達矢（43）が27日、自身のXを更新。右目の白内障の手術を受けたことを明かした。三島は、右目が大きなガーゼで覆われた自撮り写真を投稿。「昨日、右目白内障の手術をしまして只今順調に視力が回復してきております」と報告した。また「原因はアトピーの合併症らしく、ずっとかゆーいお肌の患部さえぼやけてる状態でした。患部ぼやかすのまじ勘弁して、、」と自身のアトピーに起因するものと説