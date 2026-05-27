【第9話2】 5月27日 公開 第9話2を読む 【拡大画像へ】 秋田書店は5月27日、真顔逸華氏によるマンガ「デカいうさぎに懐かれた!?」第9話2をチャンピオンクロスにて公開した。 第9話2では、同期の2人と親睦会へ。各々が自分の趣味について話すが、コスプレ趣味の間多々日は相当酔った様子で……。 チャンピオンクロス「デカいうさぎに懐かれた!?」のページ (C)真顔逸華（秋田書