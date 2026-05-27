【デジタル限定 鈴木萌花写真集「SHE IS HERE」】 5月27日 発売 価格：1,650円 【拡大画像へ】 集英社は5月27日、「デジタル限定 鈴木萌花写真集『SHE IS HERE』」を公式ECサイト「週プ グラジャパ！」のほか、主要な電子書店にて発売した。価格は1,650円。 本作は「リスタート」と「彼女感」をテーマにしたデジタル写真集。鈴木さん自身が「ずっと挑戦してみ