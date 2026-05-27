【56本目4】 5月27日 公開 56本目4「歯科衛生士人妻の唇は…」を読む 【拡大画像へ】 講談社は5月27日、チンジャオ娘氏と野上たま氏によるマンガ「人妻の唇は缶チューハイの味がして」の56本目4「歯科衛生士人妻の唇は…」をヤンマガWebにて公開した。 56本目4では、羽純が歯科衛生士のお姉さんだと気付いたツヨシ。彼女と部屋で飲むことになるが、家庭に専念するという彼女に対し…