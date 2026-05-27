★人気テーマ・ベスト１０ １半導体 ２宇宙開発関連 ３量子コンピューター ４人工知能 ５フィジカルＡＩ ６データセンター ７半導体製造装置 ８グローバルニッチ ９ドローン １０ＴＯＰＩＸコア３０ みんかぶと株探が集計する「人気テーマランキング」で、「レアアース」が１４位となっている。 日米豪印の協力体制「クアッド」の