りん（見上愛）の功績により、病院内での看護への理解が着実に深まる一方で、看護婦見習い生と看病婦の溝は深まるばかり。そんな中、NHK連続テレビ小説『風、薫る』第43話では、ベテラン看病婦・フユ（猫背椿）の家庭事情が明らかになった。 参考：『風、薫る』第44話、シマケン（佐野晶哉）が宗一（上杉柊平）と安（早坂美海）をつなぐ 手術介助を教えてほしいというりんの申し出に、金銭を要求したフユ。他の見習い生たち