インテグループが３日続落し上場来安値を更新している。２６日の取引終了後に２６年５月期の単独業績予想について、売上高を２０億８８００万円から１５億４８００万円（前期比１８．２％減）へ、営業利益を４億９７００万円から１億１０００万円（同７７．９％減）へ、純利益を３億４５００万円から７９００万円（同７４．６％減）へ下方修正し、あわせて６５円としていた期末配当予想を未定（前期４５円）に修正したこと