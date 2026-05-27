【写真】木村拓哉の最新ショット／木村拓哉の夏カジュアルコーデ 木村拓哉が自身のInstagramを更新。猛暑の中で撮影した自撮りショットを公開し、ファンの注目を集めている。 ■木村拓哉、青空バックのサングラスショット 投稿では「今日もなかなかの暑さに…。滲んでくる汗に、口が尖ってしまいます…。」とつづり、青空を背景にした自撮りショットを公開。 木村はオレンジのTシャツにクリアフレームのサング