【写真】渡辺翔太『BARFOUT!』表紙／過去表紙／『ウェンディ＆ピーターパン』ビジュアル 『BARFOUT!』の公式SNSが更新。渡辺翔太（Snow Man）を起用した『BARFOUT! SPECIAL EDITION EARLY SUMMER 2026』（6月9日発売）の表紙ビジュアルが公開され、注目を集めている。 ■渡辺翔太、光と影が映える表紙ビジュアル 投稿では「#渡辺翔太 さんが表紙を飾るスペシャル・エディション。ヴィジュアル公開です！光と影、