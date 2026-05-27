【その他の画像・動画等を元記事で観る】 主演に本木雅弘以下、菅田将暉、吉高由里子、青木崇高、宮舘涼太、柄本佑、オダギリジョーら映画界を代表する豪華キャストの共演が話題の映画『黒牢城』（6月19日公開）のジャパンプレミアが、5月26日、東京・豊洲で開催された。 ■菅田将暉「僕はずっと地下牢に幽閉されていて本木さんとしか会えていなかったので（笑）皆様と会えてうれしいです」 密室と化した“黒牢城”を