ミラノ・コルティナ五輪フィギュアスケート女子で銅メダルを獲得した中井亜美が通う勇志国際高校・千葉学習センターが26日までに公式インスタグラムを更新。1日に行われた同校主催の五輪祝賀会の一コマ（トークセッション）を投稿した。 ■トークセッションの模様を公開 同校は今回、祝賀会の中で行われたトークセッションの一部を公開。中井は今一番行ってみたい国として、K-POP好きらしく韓国