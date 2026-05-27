ホワイトソックスの西田陸浮（にしだりくう）外野手が25日（日本時間26日）、本拠地レートフィールドでのツインズ戦に「9番右翼」で先発出場。村上宗隆内野手とともにスタメンに名を連ね、4打数1安打だった。試合は延長戦の末、3－5で敗れている。10回表の守備では、前日に続く好返球で窮地を救う補殺を記録。右翼前への安打を素早く処理し、勝ち越し走者の生還を阻んだ。 ■連夜の補殺に実況も興奮 この日