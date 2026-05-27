女優の安達祐実（44）が27日、自身のインスタグラムを更新。自然体のプライベートショットを公開した。「久々に仕事終わりに友達とお茶」とつづり、カフェで笑顔を見せる姿を披露した。前髪ぱっつんの近影に、投稿直後から「いいね！」が殺到。コメント欄にも「リラックスした笑顔がすごくいい雰囲気で素敵です」「笑顔が素敵」「やっぱり前髪あるのもかわいいです」「笑顔が素敵！前髪あり、良きです」「めちゃくちゃ雰囲