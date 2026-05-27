東海大星翔高校は、26日にドイツのプロサッカーチームに所属する神代慶人選手の卒業証書授与式を開きました。 【写真を見る】目指すは「日本代表」ドイツのプロサッカーチーム所属・神代慶人選手東海大星翔高校で特別卒業式熊本 神代慶人選手 盛大な拍手で迎えられたのは、神代慶人選手です。 この卒業証書授与式は、シーズン中で卒業式に出席できなかった神代選手のために特別に開かれた