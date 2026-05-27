北の「めぐみ」を一堂に集めた「夏の北海道展」が、27日に熊本市の鶴屋百貨店で始まりました。 【写真を見る】ズワイガニに十勝牛、スイーツまで86店の自慢の味ずらり鶴屋百貨店で「夏の北海道展」第一弾はじまる熊本 ”夏の北海道”満載 あふれんばかりに盛られたズワイガニに、A5ランクの十勝牛が目を引く豪華な弁当。 熊本市の鶴屋百貨店では、恒例の「夏の北海道展」がはじまり、海の幸からスイーツまで