熊本港で、国が40年前から進めてきた軟弱地盤での防波堤の工事がほぼ完了し、報道陣に公開されました。 【写真を見る】熊本港・軟弱地盤に2800メートルの防波堤工事開始から40年軽量化コンクリート製の箱を設置 海上に浮かぶ大きなクレーンに吊り下げられているのは、ケーソンと呼ばれるコンクリート製の箱です。 難点は有明海の軟弱地盤 熊本港では、フェリーや貨物船などが入港して