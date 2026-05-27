18歳の娘に暴行を加えた疑いで25日夜に現行犯逮捕され、その後釈放された巨人・阿部慎之助監督（47）が26日に辞任を発表。これを受け阿部監督の復帰を求めるオンライン署名活動が発足し、27日正午時点で1万人を超える署名が集まった。92年の歴史を誇る伝統球団の監督の辞任が発表された謝罪会見から一夜、オンライン署名サイト最大手「Change.org Japan（チェンジ・ドット・オーグ）」から、監督復帰を求めるオンライン署名ペ