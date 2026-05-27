飲料メーカーのキリンビールが福祉支援のために設立した公益財団の「キリン福祉財団」は、社会的課題の解決に取り組む活動を支援するため「キリン・地域のちから応援事業」を募集しました。そして、選考で決まった熊本県内の7つの福祉団体にキリンビールから助成金209万円が贈られました。 公的支援が届きにくい分野への支援を目的にしていて、助成金は、地域食堂ボランティアなどに活用されるという