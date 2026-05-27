◇MLB ドジャース-ロッキーズ(日本時間27日、ドジャー・スタジアム)ドジャースの大谷翔平選手が1番・DHで先発出場し、4回の第3打席で死球を右手に受け、球場が騒然となりました。大谷選手は、4回に1死2、3塁のチャンスで第3打席をむかえましたが、4球目に137キロのチェンジアップが内角高めに抜けてきて右手首に死球を受けました。死球の衝撃で大谷選手は体を反転。顔付近の抜け球だったことから球場は一時騒然となりましたが、大