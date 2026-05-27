国連本部で記者団の取材に応じる王氏＝26日、ニューヨーク/Shannon Stapleton/Reuters（CNN）中国の王毅（ワンイー）外相は26日、記者団に対し、中国政府は米イラン間の膠着（こうちゃく）状況を打開すべく取り組んでいると述べた。米ニューヨークで国連安全保障理事会のハイレベル会合を主宰した後の発言。「長年の懸案を解決するのは一晩で終わる仕事ではないが、交渉が前進するたび、平和への一筋の希望の光が見えてくる」とし