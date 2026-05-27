シチズンの看板＝東京都中央区倉庫に保管していた自社の腕時計8本を横領したとして、警視庁捜査2課は27日、業務上横領の疑いで、シチズン時計（東京）の元社員本間欣哉容疑者（57）＝静岡県熱海市＝を逮捕した。2019年以降、同社の腕時計約420本（販売価格計約9600万円）を横領し、計3千万円以上で売却していたとみられる。逮捕容疑は、商品管理を担当していた19年12月〜20年2月、子会社の倉庫に保管していた腕時計8本（同約22