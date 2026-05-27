ビーチバレーのアジア大会代表を決める大会が、今週末に名古屋で行われるのを前に、地元ゆかりの選手らが市長を表敬訪問しました。 【写真を見る】東海地方ゆかりのビーチバレー4選手が名古屋市長訪問 30日（土）31日（日）開催のジャパンツアー名古屋大会に出場 上位2組がアジア大会代表に 27日名古屋市役所を訪れたのは、ビーチバレーの選手で愛知県犬山市出身の姉妹ペア、松本恋選