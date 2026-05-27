２６日の日本テレビ「ザ！世界仰天ニュース」では、「宝くじ３億当選月給２７万円会社員幸せ？不幸？」が特集された。スタジオゲストで畑芽育（２４）が出演。自慢したくなることが話題になると、「主演させていただいた映画は、なるべく劇場に見に行くようにしてるんです」と明かした。「承認欲求なのかもしれないですけど、まだちょっとバレたい、みたいな気持ちがあって」とかわいらしく告白した。映画館にマスクせず